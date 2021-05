Corona-Neuinfektionen : Die Inzidenzwerte in der Region purzeln weiter

In Aachen, Düren und Heinsberg hält der Rückgang der Inzidenzwerte auch über Pfingsten an. Foto: dpa/Sina Schuldt

Aachen/Düren/Heinsberg Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren und Heinsberg sinkt weiter, in Düren sgar unter die Marke von 50. Die Feiertage könnten das Bild aber erneut verzerren.

Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Montagmorgen für die Städteregion Aachen, den Kreis Düren und den Kreis Heinsberg jeweils eine Sieben-Tages-Inzidenz von deutlich unter 100 vermeldet. In allen drei Kommunen fiel der Wert um mehr als zehn Punkte, was auch mit den Feiertagen zusammenhängen könnte.

In der Städteregion Aachen wurden in den vergangenen sieben Tagen 84,7 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner registriert, am Sonntag hatte die Inzidenz noch bei 95,1 gelegen. Am Samstag war der Wert erstmals seit Wochen wieder unter 100 gefallen (97,3).

Erst bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen greifen Lockerungen. Der Wert in der Städteregion müsste allerdings bis einschließlich Freitag unter 100 liegen, damit zum Beispiel die Öffnung der Außengastronomie wieder möglich ist. Dieser Schritt könnte am kommenden Sonntag erfolgen.

Im Kreis Düren und im Kreis Heinsberg sind sie da bereits einen Schritt weiter: Dort wurden die Corona-Maßnahmen bereits kurz vor dem Pfingstwochenende gelockert, und auch dort fällt der Inzidenzwert: Heinsberg lag am Montagmorgen bei 56,7 (Sonntag: 68,1), Düren gar nur bei 49,9 (61,2).

Bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 greifen weitere Lockerungsschritte, es ist Restaurants dann beispielsweise wieder möglich, Gäste drinnen zu bewirten. Weil der Pfingsmontag allerdings ein Feiertag ist, könnten diese Lockerungen frühstens ab Samstag in Düren möglich sein.

Die landesweite Inzidenz in Nordrhein-Westfalen lag am Montag bei 65,7. Die Pfingstfeiertage könnten die Inzidenzwerte ohnehin verzerren. Das RKI weist auch diesmal daraufhin, dass in diesen Tagen weniger getestet wurde und Labore weniger Proben untersucht haben.

Weiterhin gibt es in NRW große regionale Unterschiede beim Infektionsgeschehen: Mit Hagen (124,5), Bielefeld (107,4), Gütersloh (106,8) und Remscheid (105) lagen noch vier Regionen über der kritischen Schwelle von 100. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist noch immer Münster mit 18,0 auf. Dreizehn weitere Kreise liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen ebenfalls unter der Marke von 50.

(red)