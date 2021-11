Steigende Fallzahlen : Bund-Länder-Runde zu Corona tagt am kommenden Donnerstag

Berlin/Düsseldorf In der immer kritischeren Pandemie-Lage sollen konkrete Schritte in Gang kommen. Nach viel Gezerre steht ein Termin für eine Abstimmung von Bund und Ländern. Auch der Bundestag berät über Neuregelungen.

Angesichts drastisch steigender Infektionszahlen wollen Bund und Länder in der nächsten Woche den Kurs für einen stärkeren Corona-Schutz im Winter abstecken. Wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), am Donnerstag mitteilte, soll die Runde mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Donnerstag stattfinden. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mahnte für die möglichen künftigen Ampel-Regierungspartner zu weiter nötiger Vorsicht und kündigte Initiativen für mehr Impfungen und Tests an. Von den anderen Fraktionen kam harsche Kritik an den Ampel-Plänen.