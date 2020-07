Ausbildungsstellen frei : Corona-Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in NRW lassen nach

Im Juli sind die Arbeitslosenquoten in NRW und der Region erneut gestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Sonja Wurtscheid

Interaktiv Düsseldorf/Aachen Auch im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen gestiegen. Es gibt aber einen Lichtblick: Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt in NRW lassen nach. Auch Ausbildungsstellen sind noch frei.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen im Juli auf knapp 794.000 gestiegen. Das waren etwa 23.000 Erwerbslose mehr als im Juni und fast 148.000 mehr als ein Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,2 Punkte auf 8,1 Prozent. Der Anstieg sei sowohl auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie als auch auf für die Jahreszeit übliche Faktoren zurückzuführen.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit, wie wir ihn in den vergangenen Monaten als direkte Auswirkung der Coronavirus-Pandemie erlebt haben, lässt nach“, sagte der Vorsitzende der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake. Zudem gebe es eine wieder steigende Bereitschaft der Wirtschaft, neue offene Stellen zu melden und Personal einzustellen.

Nicht ganz so positiv betrachtet der Leiter des Regionalbezirks Aachen-Düren die aktuelle Lage. „Der regionale Arbeitsmarkt war im Ferienmonat Juli besonders stark von den Auswirkungen des Coronavirus betroffenen“, so Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Der Bestand an Arbeitslosen sei deutlich um gut 1900 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit um 0,4 Prozentpunkte auf aktuell 7,7 Prozent. Zum Vergleich: Im Juli des Vorjahres gab es einen Anstieg um 147 Personen und eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent. Insgesamt sind damit Ende Juli nun 45.060 Menschen im Bezirk arbeitslos gemeldet.

Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit liegt der Agenturbezirk Aachen-Düren im Vergleich zu den anderen Agenturbezirken in NRW gegenüber dem Vorjahresquartal im mittleren Bereich. „Sorge bereitet uns insbesondere auch die stark gestiegene Arbeitslosigkeit im Zuständigkeitsbereich unserer Arbeitsagentur. Die Zahl der von uns zu betreuenden arbeitslosen Menschen ist innerhalb eines Jahres um gut 46 Prozent gestiegen. Aktuell betreuen wir bei der Arbeitsagentur Aachen-Düren knapp 5400 arbeitslose Menschen mehr, als noch vor einem Jahr“, so Käser.

Der regional höchste Anstieg ist im Juli mit knapp 540 Personen (13,2 Prozent) bei den Jugendlichen unter 25 Jahre zu verzeichnen. Dies sei saisonüblich und hauptsächlich auf das Ende von Berufsausbildungen und das Schuljahresende zurück zu führen, berichtet die Agentur für Arbeit. Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten an den zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Spanne reichte im Juli von 4,2 Prozent in Monschau bis 9,2 Prozent in Stolberg. Als einziger Standort vermeldet Geilenkirchen keinen Anstieg der Arbeitslosenquote (7,1 Prozent).

Im Juli stieg die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen aber erneut. „Wir verbuchen eine weitere Belebung auf der Stellenseite“, so Käser. „Mit 1650 neu gemeldeten Stellen, entsprechend einem Anstieg von mehr als 18 Prozent, liegen wir zwar noch unter dem Wert des Vorjahresmonats, die Arbeitskräftenachfrage hat sich aber, wenn auch auf niedrigerem Niveau, weiter stabilisiert“.

Die Entwicklung der Kurzarbeit lässt auch weiterhin deutlich die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt erkennen, wobei in den letzten drei Monaten sukzessive weniger Anzeigen hinzugekommen sind. Für die Zeit vom 1. Juli bis zum 26. Juli erfasste die Statistik vorläufige Zahlen. Demzufolge zeigten insgesamt noch 167 Unternehmen Kurzarbeit für insgesamt 2771 Personen an. Diese teilen sich mit 105 Unternehmen und 2041 Personen in der Städteregion Aachen, 23 Unternehmen und 274 Personen im Kreis Düren und 38 Unternehmen mit 456 Personen im Kreis Heinsberg auf.

Zum traditionellen Beginn des Ausbildungsjahres am 1. August sind außerdem noch fast 39.000 Lehrstellen frei. Wegen der Corona-Krise habe sich der Endspurt am Ausbildungsmarkt um etwa sechs bis acht Wochen verschoben.

(jas/dpa)