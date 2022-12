Frühindikator Klärwerk : Corona-Anstieg laut Abwassertests

„Das Abwassermonitoring als Frühwarnsystem funktioniert unabhängig von Tests der Bevölkerung und erfasst diese insgesamt. Neue Covid-19-Varianten und deren Verbreitung können schnell überwacht werden.“ sagt Meral Thoms, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Das Monitoring in den Klärwerken gilt als Frühindikator für Corona-Ausbrüche. In der vergangenen Woche zog der Wert massiv an.