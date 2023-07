Zusatzshows in Düsseldorf : So kommen Sie an die begehrten Coldplay-Tickets

Coldplay um Frontmann Chris Martin kommen 2024 zweimal nach Düsseldorf. Foto: dpa/Suzan Moore

Düsseldorf Die britische Band Coldplay gibt nächstes Jahr Konzerte in Düsseldorf, München und Wien. Bereits im Juli geht es in der Landeshauptstadt zur Sache. So kommen Sie an die begehrten Tickets.

Im Juli 2024 stünden zwei Shows der britischen Band Coldplay in Düsseldorf auf dem Programm, weitere Doppelshows würden ab Mitte August in München und in Wien folgen, teilte D.Live am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Damit setze die Band ihre im März 2022 begonnene „Music Of The Spheres World Tour“ fort. Seit der Premiere seien bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden, so viele wie bei keiner anderen Tournee in den letzten beiden Jahren.

Die Konzerte der „Music of the Spheres“ Welttournee in Düsseldorf finden am 20.07.2024 und 21.07.2024 in der Merkur Spiel-Arena statt.

Wie schon bei der Tour des Weltstars Taylor Swift dürfte es auch bei Coldplay zu einem Run auf die Tickets kommen. So können Sie Ihre Chancen erhöhen, trotzdem an Tickets zu kommen.

Der allgemeine Vorverkauf am 28. Juli um 10 Uhr. Bei MagentaMusik und Ticketmaster gibt es allerdings einen früheren Vorverkauf für die Coldplay-Tickets. Bei Magenta startet der Presale für Telekom Privatkunden bereits 48 Stunden vor dem allgemeinen Start, und zwar am 26. Juli um 10 Uhr.

Bei Ticketmaster gibt es drei Presale-Termine. Der erste ist am 25. Juli um 10 Uhr. Voraussetzung hierfür ist eine kostenlose Registrierung auf coldplay.com. Am 26. Juli startet der Presale für die MagentaMusik Prio Tickets – Ticketmaster ist der Partner der Telekom für diese Tickets. Und am 27. Juli um 10 Uhr startet der offizielle Ticketmaster Vorverkauf.

(dpa)