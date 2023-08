Lagebild : Clankriminalität: Rund 20 Prozent mehr Straftaten in NRW

Massenkarambolage in Köln : Ganze Scharen von Schutzengeln bei illegalem Autorennen Ulf Melssen aus Langerwehe saß bei dem schrecklichen Unfall in Köln-Deutz am vergangenen Freitag im letzten Auto der Schlange, in das der Unfallverursacher reingebrettert ist. Das war schon der zweite schwere Verkehrsunfall seines Lebens.