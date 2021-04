Kinderpornografie-Vorwürfe : Christoph Metzelder legt Teilgeständnis ab

Update Düsseldorf Gegen Christoph Metzelder hat der Prozess begonnen – unter anderem wegen Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie. Der frühere Fußball-Nationalspieler äußert sich – und legt ein Teilgeständnis ab.

Mit gesenktem Blick nimmt der 40-Jährige wenige Minuten später auf der Anklagebank Platz. Gut eineinhalb Jahre nachdem die Ermittlungen gegen Metzelder bekannt wurden, wird der Fall am Donnerstag öffentlich verhandelt. Der Vorwurf lautet Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften und Weiterleitung von 29 solcher Dateien an drei Frauen. Richterin Astrid Stammerjohann beginnt pünktlich auf die Minute und übergibt sofort an die Staatsanwältin, die die Anklage verliest. Dabei lässt die Anklägerin keinen Zweifel an der Art der Bilder, die im Chat und auf Metzelders Handy sichergestellt wurden.