Chaos am Flughafen Düsseldorf : „Wir wurden beschimpft, wir hatten Angst“

Der letzte Tag vor den Sommerferien und das folgende Wochenende gehören zu den stärksten Reisetagen, so auch 2021. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Weil zu wenig Personal vorhanden war, kam es zum Ferienbeginn in Düsseldorf zu Gedränge und Tumulten. Vor allem am Schalter für Türkeiflüge gab es Gedränge. Wie konnte es dazu kommen?

Von Christian Schwerdtfeger

Der letzte Tag vor den Sommerferien und das folgende Wochenende gehören zu den stärksten Reisetagen, so auch 2021. Die Reisenden werden gebeten, extra viel Zeit einzuplanen – zum Teil drei Stunden vorher am Flughafen zu sein, um stressfrei zu bleiben und sicher ihren Flug zu bekommen. Ebenfalls traditionell sind Freitag, Samstag und Sonntag die Hauptreisetage der türkischen Community in Deutschland; die Türken fliegen seit Jahrzehnten mit dem Start der Ferien in die Türkei. Entsprechend viele Flüge in die Türkei sind deshalb am Freitag und am Wochenende terminiert. Die meisten Maschinen waren dem Vernehmen nach ausgebucht.

Wegen des Coronavirus gelten auch am Flughafen besondere Hygieneregeln. Die Abstandsregelungen müssen eingehalten werden; es gilt Maskenpflicht. Am Flughafen können an zwei Testzentren noch Covid-19-Tests gemacht werden. Jeder Testtyp wird angeboten, den die Reisenden benötigen.

Am Terminal C werden die Reisenden in die Türkei abgefertigt. Passagieren zufolge hat die Airline Pegasus ihnen im Vorfeld geraten, deutlich mehr Zeit einzuplanen. Diesen Ratschlag befolgen viele. Das führt dazu, dass bereits am Nachmittag viele Reisende dort aufschlagen, deren Flug erst am frühen Abend oder später geht. Aber auch sie reihen sich zum Teil in die Warteschlangen ein. Die Folge: Reisende, deren Maschine viel früher geht, müssen länger warten, und bei manchen in der Warteschlange wächst nun die Sorge, den Flug zu verpassen. Ungeduld und Nervosität machen sich breit. Ab 15 Uhr wird es von Minute zu Minute voller. Die Menschen stehen dicht an dicht – an Abstandsregeln ist kaum noch zu denken. Hinzu kommt, dass sich das Terminal C im Vergleich zu den anderen in einem Bereich mit zum Teil niedrigen Decken befindet. Der Bereich ist nicht gänzlich offen, sondern für die Passagiere von zwei Seiten zu erreichen. Die Luft zirkuliert nicht gut wegen der vielen Menschen. Es ist zum Teil stickig. Trotzdem scheint niemand darauf zu reagieren; jedenfalls werden die Massen zu diesem Zeitpunkt nicht entzerrt. Einige Passagiere bekommen Kreislaufprobleme, die Stimmung wird aggressiver.

Probleme am Check-in

An den Schaltern sitzt augenscheinlich viel zu wenig Personal; zeitweise sind nur vier Schalter der Airline Pegasus besetzt. Daneben sind viele Schalter leer und geschlossen. Das führt bei Fluggästen und Flughafenpersonal zu Kopfschütteln. Die wenigen Mitarbeiter am Schalter geben ihr Bestes, sind aber mit der Masse überfordert. Darauf reagieren einige aggressiv. „Wir wurden beschimpft, ein Kollege berichtete, dass er am Hals attackiert worden sei. Wir hatten Angst“, sagte eine betroffene Mitarbeiterin. Manche Reisenden sollen gegen Wände geschlagen und getreten haben. Verdi-Sekretär Özay Tarim, der die Interessen der Fluggastkontrolleure vertritt und als Experte für die Abläufe am Düsseldorfer Flughafen gilt, kritisierte: „Für das Chaos ist die Fluggesellschaft Pegasus der Hauptverantwortliche.“ Von Planung und Organisation könne nicht gesprochen werden: „Es waren de facto viel zu wenige Mitarbeiter bereit, um die Menschenmassen abzufertigen. So was darf nicht passieren.“

Insgesamt ist es am Freitag voll am Flughafen. Auch vor anderen Schaltern (etwa Condor und Tui) bilden sich lange Warteschlangen zu den Stoßzeiten morgens und mittags. Auch dort stehen Reisende, die viel früher gekommen sind als sonst – und auch dort haben manche Sorge, ihren Flug zu verpassen. Anders als das Terminal C sind die anderen Terminals aber vollständig in der großen Halle – luftig und von allen Seiten zugänglich. Es gibt viel mehr Raum, um Abstände einzuhalten. Am Samstag bildete sich vor dem Schalter von Condor eine 200 Meter lange Warteschlange.

Gegen 16.30 Uhr tritt die Bundespolizei auf den Plan. „Wir haben sie zu Hilfe gerufen, weil die Stimmung aggressiver wurde“, so die Mitarbeiterin am Check-in. Die Bundespolizisten versuchen, das Chaos zu bewältigen und für Ruhe zu sorgen. Per Lautsprecher wird mitgeteilt, dass die Fluggäste Abstand halten und einige Schritte zurückgehen sollen. Doch zurück können die meisten nicht, weil es viel zu eng ist. Die Polizisten positionieren sich direkt vor dem Check-in, ziehen eine Art Polizeikette ein. Jetzt werden zunächst nur noch jene zum Schalter gelassen, deren Flüge unmittelbar bevorstehen. Sie müssen den Polizisten ihre Tickets zeigen, dann dürfen sie weiter. Und dazwischen: immer wieder Lautsprecherdurchsagen. „Wir sind eigentlich dafür gar nicht zuständig. Das ist Aufgabe der Landespolizei, aber wir leisten natürlich gerne Amtshilfe in so einem Fall“, sagte ein Bundespolizist. Dann kommen massive Kräfte der Landespolizei; vor dem Flughafen stehen mindestens zehn Mannschaftswagen. Ein Teil einer Bereitschaftshundertschaft zieht in den Flughafen ein.

Ab 17.30 werden zunächst Wasserflaschen an die Wartenden verteilt; viele sitzen erschöpft am Boden – vor allem Mütter und Kinder. Einige Kinder weinen und schreien. Endlich kommt Bewegung in die Menschenmasse; Reisende können offenbar woanders einchecken. „Das war überfällig und hätte viel früher gemacht werden müssen. So aber war es zu spät, weil der Zeitdruck hintenraus wegen des Nachtflugverbots immer größer wurde“, so Tarim. Der Flughafen dazu: „Ursächlich dafür war vielmehr, dass die Check-in-Mitarbeiter der Airline beziehungsweise des Airline-Dienstleisters auch das Boarding am Gate durchführen – und Freitag eben nicht in ausreichender Zahl verfügbar waren. Eine Schalteröffnung ohne Handling-Personal hätte den Prozess also an dieser Stelle nicht beschleunigt“, so ein Sprecher.

Die Polizei teilt per Lautsprecher mit, dass am Freitag keine Flüge mehr gehen. Grund ist das Nachtflugverbot am Düsseldorfer Flughafen. „Wir saßen schon in der Maschine. Dann wurde gesagt, dass wir nicht mehr fliegen werden und wieder rausmüssen“, sagt eine 19-Jährige aus Aachen, die mit Freundinnen in die Türkei fliegen wollte. Bei manchen Passagieren fließen Tränen, einige sollen handgreiflich geworden sein. Fünf Maschinen in die Türkei bleiben am Freitag am Boden. Ein Teil der Passagiere kommt in Hotels unter.