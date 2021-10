NRW vor Neubeginn : CDU und Landtag entscheiden über Laschet-Nachfolge

Düsseldorf In der laufenden Wahlperiode wechselt die größte Regierungspartei ihr Spitzenpersonal. Laschet tritt ab, der 14 Jahre jüngere Wüst soll übernehmen. Die CDU und das Landesparlament treffen in den nächsten Tagen die Entscheidungen – Zitterpartie möglich.

Die nordrhein-westfälische Landespolitik steht vor einer Zäsur: In der kommenden Woche soll während der laufenden Legislaturperiode ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Verkehrsminister Hendrik Wüst (46) soll Armin Laschet (60) als Regierungs- und CDU-Landeschef im bevölkerungsreichsten Bundesland nachfolgen. Die hauchdünne Mehrheit der schwarz-gelben Regierungsfraktionen im Landtag in Düsseldorf lädt die Wahl des neuen Ministerpräsidenten mit Spannung auf.

Die Weichen für die anstehenden Spitzenpersonalien stellt am Samstag ein Landesparteitag in Bielefeld. Die 677 Delegierten sollen Wüst zum Vorsitzenden wählen. Gegenkandidaturen wurden nach Parteiangaben bislang nicht angemeldet. Laschet hatte den 46-Jährigen am 5. Oktober nach Beratungen des Landesvorstands und der Landtagsfraktion als seinen Nachfolger an der Partei- und Regierungsspitze vorgeschlagen.