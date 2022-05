Koalitionssuche : CDU und Grüne in NRW starten Sondierungen

Düsseldorf CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen machen Tempo für die Bildung einer mögliche Koalition. Ab Dienstag sondieren Delegationen beider Parteien. Schon am Sonntag soll über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden werden.

CDU und Grüne kommen am Dienstag ab 14.30 Uhr zu ihrer ersten Sondierungsrunde für eine mögliche schwarz-grüne Koalition zusammen. Die jeweils elfköpfigen Delegationen treffen sich unter der Führung des CDU-Wahlsiegers und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und der Grünen-Landeschefin Mona Neubaur in Düsseldorf.

„Ob wir eine inhaltliche Basis finden, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, wird ein kleiner Parteitag am 29. Mai entscheiden“, schrieb Neubaur auf Twitter. „Wir sind uns bewusst, dass die jetzt folgenden Gespräche keine einfachen werden und von allen Beteiligten zum Teil weite Wege verlangen.“

Grüne Jugend kritisch

„Es ist wichtig, dass man einfach miteinander auch jenseits von Wahlkämpfen einen kollegialen, fairen und professionellen Austausch hat und pflegt“, sagte Wüst. „Im normalen Geschäft und wenn man auf die Krisen der letzten Monate und Jahre schaut, ist es auch immer wichtig, dass man miteinander sprechen kann.“ So sei der Umgang zwischen CDU und SPD auch immer gewesen - „und so soll es auch bleiben“.

Kutschaty sagte: „Wir haben diverse große Herausforderungen angesprochen, die in den nächsten Jahren zu bewerkstelligen sind und sind da in einem guten Austausch.“ Der SPD-Wahlverlierer schränkte aber auch ein: „Wir wissen natürlich schon, wo unsere Unterschiede sind.“ Unter anderem ging es bei dem Gespräch um Klimaschutz, Bildung und innere Sicherheit.

Während die Sondierungen für die Bildung einer neuen NRW-Landesregierung vorangehen, bereiten sich die Fraktionen auf die konstituierende Sitzung des neuen Landtags am 1. Juni vor. Die CDU-Fraktion will am Dienstag den neuen Landtagspräsidenten nominieren. Es gilt als wahrscheinlich, dass Amtsinhaber André Kuper erneut an die Spitze des Landtags gewählt wird. Der 61-Jährige hat das protokollarisch höchste Amt im Land seit 2017 inne.