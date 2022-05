Nach der Landtagswahl : CDU und Grüne in NRW starten Koalitionsverhandlungen

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende, leiten die am Dienstagnachmittag gestarteten Koalitionsgespräche. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Düsseldorf Die Koalitionsgespräche zwischen CDU und Grünen sind am Dienstagnachmittag gestartet. Mehr als 50 Parteimitglieder sind an der ersten Runde beteiligt, teilweise auch prominente Bundestagspolitiker.

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und Grüne in Düsseldorf ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Geleitet wurde die erste Runde mit mehr als 50 Teilnehmern am Dienstag von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Grünen-Landeschefin Mona Neubaur.

Spitzengremien von CDU und Grünen hatten den Koalitionsverhandlungen am Sonntag zugestimmt und am Dienstagmorgen ihre Teams benannt, mit denen es in die Gespräche gehen sollte.

Bislang haben CDU und Grüne noch nie gemeinsam im bevölkerungsreichsten Bundesland regiert.

Neubaur und Wüst zeigten sich beim Eintreffen am Verhandlungsort im Künstlerverein Malkasten optimistisch. „Wir haben am Wochenende auf einem kleinen Parteitag richtig Rückenwind dafür bekommen, dass wir jetzt zusammen mit den Verhandlerinnen und Verhandlern der CDU ans Eingemachte gehen“, sagte Neubaur.

Wüst sagte, es gehe bei dem Koalitionsvertrag „weniger um ein großes Kunstwerk, sondern um politisches Handwerk“.

Grundlage für die Gespräche ist ein von CDU und Grünen ausgearbeitetes Sondierungspapier mit gemeinsamen Zielen.

Die Feinarbeit mit den Details für den Koalitionsvertrag leisten in den kommenden Wochen dann 13 Facharbeitsgruppen mit je zwölf Mitgliedern. Insgesamt nehmen also mehr als 150 Mitglieder der beiden Parteien an den Koalitionsgesprächen teil.

Die CDU hat auch mehrere prominente Bundestagspolitiker benannt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Team-Übersicht hervorgeht. So soll der Ex-Bundesgesundheitsminister und derzeitige Bundestagsfraktionsvize Jens Spahn von CDU-Seite die Leitung der Arbeitsgruppe Klimaschutz, Energie, Wirtschaft übernehmen.

Auf der Grünen-Seite leitet Landesparteichefin Mona Neubaur diese Arbeitsgruppe. Klimaschutz nimmt eine zentrale Rolle bei den Verhandlungen für das mögliche erste schwarz-grüne Regierungsbündnis in NRW ein.

Für den wichtigen Bereich Schule wurde der Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek als AG-Leiter benannt. Auf Grünen-Seite sitzt ihm die Arnsberger Schulpolitikerin und Lehrerin Verena Verspohl gegenüber.

Auch Ex-Bildungsministerin Anja Karliczek sowie Ralph Brinkhaus und Paul Ziemiak gehören zu den CDU-Verhandlern. Die amtierenden NRW-Landesminister Herbert Reul, Ina Scharrenbach, Karl-Josef Laumann, Lutz Lienenkämper und Ina Brandes leiten von CDU-Seite die Arbeitsgruppen für Innere Sicherheit, Bauen und Wohnen, Gesundheit, Finanzen und Verkehr.

Für die Grünen verhandeln unter anderem Oliver Krischer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sowie die Bundestagsabgeordneten Lamya Kaddor und Irene Mihalic.

(dpa)