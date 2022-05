Koalitionssuche : CDU und Grüne betonen bei erstem Sondierungsgespräch Ernsthaftigkeit

Update Düsseldorf Es ist ihnen ernst: Die Spitzen von CDU und Grünen äußern große Zuversicht, dass es mit ihnen klappen könnte in NRW. Um ihre Parteien zu überzeugen, wollen sie diese Woche einen „gemeinsamen Rahmen bauen“. Die Grünen lassen noch mal die Muskeln spielen.

Spitzenvertreter der nordrhein-westfälischen CDU und der Grünen haben sich zu einer ersten Sondierungsrunde für eine mögliche schwarz-grüne Koalition getroffen. Sowohl Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als auch die Landesparteichefin der Grünen, Mona Neubaur betonten am Dienstag in Düsseldorf das Ziel, gemeinsame Antworten auf die wesentlichen landespolitischen Fragen zu finden.

Wüst sagte, es gehe darum, „von einem Oder zu einem Und zu kommen“. Neubaur versicherte: „Wir sind nicht pro forma hier oder zum Spaß, sondern gut vorbereitet und voller Ernsthaftigkeit, aber auch mit der notwendigen Zuversicht.“ Ziel sei es, bis zum Ende der Woche zu einem „belastbaren Papier“ zu kommen, damit ein kleiner Parteitag der Grünen am Sonntag in Essen entscheiden könne, ob Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufgenommen werden.

Falls es zu einem Koalitionsvertrag käme, wäre es das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW. Auch die CDU will am Sonntag in ihrem erweiterten Landesvorstand in Düsseldorf über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.