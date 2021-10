In Kampagne : CDU in NRW duzt erstmals die Bürgerinnen und Bürger

CDU in NRW duzt erstmals die Bürgerinnen und Bürger

In Kampagne

Interaktiv Düsseldorf Nach der Wahl von Hendrik Wüst zum neuen CDU-Landeschef und NRW-Ministerpräsidenten hat seine Partei eine „Mitmach- und Zuhörkampagne“ gestartet.

Dabei werden die Bürger von der NRW-CDU erstmals geduzt, wie Generalsekretär Josef Hovenjürgen am Freitag in Düsseldorf sagte. „Das ist neu. Es gab den ein oder anderen, der geschluckt hat“, räumte er ein.

„Weil Du zählst. NRW“ heißt das Motto der Kampagne. 350.000 kleine quadratische Flyer mit einem QR-Code will die Union in den kommenden Wochen verteilen, um Kontakt zu den Menschen aufzunehmen. Der QR-Code öffnet den Zugang zu einem Meinungsbarometer, mit dem die Teilnehmer die Entwicklungen in ihrer Stadt oder Region bewerten können.