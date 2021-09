Unser Online-Angebot : Hier finden Sie Informationen zur Bundestagswahl

Service Aachen Wir berichten für Sie, liebe Leserinnen und Leser, sowohl im Internet als auch in unserer Zeitung umfassend über die Bundestagswahl am kommenden Sonntag.

Im Verlauf des Wahlabends können Sie online außerdem die Entwicklungen der Ergebnisse in Grafiken und Karten verfolgen. Dies wird auf Ebene der vier Wahlkreise unserer Region (Aachen I, Aachen II, Kreis Düren und Kreis Heinsberg), auf Kommunalebene und auf Stadtteilebene in Aachen angeboten.

So wurde im Wahlkreis 88 gewählt : Die Ergebnisse der Bundestagswahl in der Städteregion

So wurde im Wahlkreis 87 gewählt : Die Ergebnisse der Bundestagswahl in Aachen

Am Samstag werden wir über das Wahlkampffinale der drei Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD) in Köln, Annalena Baerbock (Grüne) in Düsseldorf und Armin Laschet (CDU) in Aachen berichten. Zur Unterstützung von Laschet wird Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Aachen reisen.