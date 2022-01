St. Anna in Düren : Bundespräsident empfängt Sternsinger aus dem Bistum Aachen

Aachen/Düsseldorf Zum vierten Mal empfängt Bundespräsident Steinmeier die Sternsinger auf Schloss Bellevue. In diesem Jahr kann coronabedingt nur eine Kindergruppe teilnehmen – und die kommt aus dem Bistum Aachen.

Die Sternsinger Julia (13), Emily (13), Paul (13) und Emily (14) aus dem Bistum Aachen werden pünktlich zum Dreikönigsfest am Donnerstag, 6. Januar, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in Berlin besuchen. Um 11 Uhr werden die Mädchen und Jungen aus der Pfarrei St. Anna in Düren den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an das große Portal von Schloss Bellevue schreiben. Sie vertreten dabei alle kleinen und großen Könige, die rund um den Jahreswechsel Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln.