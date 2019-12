Bei Aachen-Lichtenbusch : Lange Staus auf A44 wegen Grenzkontrolle

Am ehemaligen Grenzübergang Aachen-Lichtenbusch führte die Bundespolizei am Donnerstag eine mehrstündige Grenzkontrolle durch. Foto: Bundespolizei

Aachen-Lichtenbusch Mit einer unangekündigten Grenzkontrolle überprüfte die Bundespolizei am Donnerstagabend den Einreiseverkehr aus Belgien auf der A44 bei Lichtenbusch. Einige Anzeigen kamen zusammen – und natürlich lange Staus.

Wer am Donnerstagabend aus Belgien über die A44 bei Lichtenbusch nach Deutschland einreisen wollte, musste sich auf ungeplante Wartezeiten einrichten. Bundespolizisten winkten an der Grenze Fahrzeuge heraus und kontrollierten sie auf dem Gelände des Parkplatzes. Zeitweise war auf der offiziellen Staukarte Verkehr.NRW mit bis zu 60 Minuten zusätzlich zu rechnen. Auch auf der Gegenspur und an der Anschlussstelle Eynatten knubbelte es sich.