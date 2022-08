Ausfahrt Aachen-Laurensberg : Bundespolizei findet bei Kontrolle Kokain und Ecstasy

Der Mann wurde an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg der A4 kontrolliert (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Aachen Die Bundespolizei hat einen Mann an der A4 kontrolliert, der mit einem Haftbefehl wegen Behinderung von Rettungskräften und Beleidigung gesucht wurde. Im Fahrzeug fanden die Beamten Drogen.

Bereits im Jahr 2019 wurde der 30-jährige Mann aus Belgien rechtskräftig vom Amtsgericht in Aachen verurteilt und hatte im Rahmen des Strafvollstreckungsverfahrens einen Großteil der Geldstrafe gezahlt. Einen Teil der Geldstrafe blieb er im Verfahren schuldig. Aus diesem Grund wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei der Kontrolle an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg der A4 hatte er noch kleinere Mengen an Kokain und Ecstasy mitgeführt, welche beschlagnahmt wurden. Die noch fällige Geldstrafe konnte er begleichen, so dass er die ersatzweise verhängte Freiheitsstrafe im letzten Moment abwenden konnte. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt hatte, wurde unter Hilfe der Autobahnpolizei Broichweiden ein Drogenschnelltest durchgeführt, der negativ verlief.