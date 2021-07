Schule in Coronazeiten : Bund und Land stellen 90,4 Millionen Euro für Lüfter bereit

Da, wo in Klassenzimmern das Fenster nicht geöffnet werden kann, sollen jetzt doch Raumluftfilter eingesetzt werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund stellen für ein zweites Lüftungsprogramm in Schulen und Kitas 90,4 Millionen Euro bereit. Das teilte Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales und Bau, am Montag in Düsseldorf mit.