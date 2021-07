Versorgungslage angespannt : Bürger sollen kein Trinkwasser verschwenden

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Reifferscheid Bitte Wasser sparen: Weil zwei Wasserwerke in Düren und Merzenich nach dem Hochwasser abgeschaltet wurden, bittet der Netzbetreiber die Bürger, Trinkwasser sparsam zu verwenden. Anderso wird Wasserverschwendung sogar behördlich verboten.

Zum Schutz der Trinkwasserversorgung und der Wasserqualität mussten nach dem Hochwasser das Wasserwerk der Leitungspartner GmbH, einer Tochter der Stadtwerke Düren, an der Dr. Overhues-Allee außer Betrieb genommen werden. Ebenso das Wasserwerk in Obermaubach, das für den Notbetrieb vorgesehen ist. „Beide sind weiterhin nicht im Einsatz“, teilte die Leitungspartner am Freitag mit.