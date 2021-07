Von Gorleben nach Garzweiler : Bündnis wandert 470 Kilometer gegen Braunkohle-Abbau

Gorleben Wandern für das Klima und gegen den Braunkohle-Abbau: Das wollen Initiativen und christliche Gruppen von Sonntag bis zum 1. August. In Gorleben geht es los, Symbol ist ein großes Kreuz.

In 26 Etappen über 470 Kilometer will ein Bündnis aus Klima- und Umweltinitiativen, christlichen Gruppen und kirchlichen Institutionen vom Wendland ins Rheinland wandern, um gegen den Braunkohle-Abbau zu protestieren. Unter dem Motto „Anti-Atom meets Anti-Braunkohle“ wird zu einem „Kreuzweg für die Schöpfung“ von Gorleben nach Garzweiler aufgerufen.

Ein 1,80 Meter großes Kreuz soll als Symbol des Widerstands nach Lützerath, einem bedrohten Dorf an der Tagebaukante Garzweiler, getragen werden, wie die Organisatoren mitteilten. Der Weg führt vorbei am Atomkraftwerk Grohnde, dem neuen Kohlekraftwerk Datteln 4, der RWE-Zentrale in Essen und der Landesregierung in Düsseldorf.