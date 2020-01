Ferien-Streit : Breiter Widerstand gegen kürzeren Ferienkorridor im Sommer

Düsseldorf Der Ferienstreit um die schönste Zeit des Jahres entzweit die Bundesländer. NRW-Ministerpräsident Laschet warnt, den Machtkampf nicht auf dem Rücken der Schüler auszutragen.

Die Forderung aus Berlin und Hamburg nach einer Neuregelung der Sommerferien in Deutschland stößt auf breite Ablehnung auch in NRW. Das geht aus Gesprächen der Deutschen Presse-Agentur mit mehreren Länderchefs hervor. Berlin und Hamburg dringen unter anderem darauf, dass die Sommerferien künftig in allen Ländern frühestens am 1. Juli beginnen und spätestens am 10. September enden.