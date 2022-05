Bahn : Breiter Verkaufsstart für 9-Euro-Tickets in NRW

Eine Reisende hält ein 9-Euro-Ticket in der Hand, das sie an einem Fahrkartenautomaten gekauft hat. Foto: dpa/Felix Hörhager

Düsseldorf Die Nahverkehrsverbünde in NRW rechnen mit einer großen Nachfrage nach den 9-Euro-Tickets. Am Montag wollen vielen Anbieter den Verkauf starten. Ab 1. Juni geht es dann richtig los.

Für das bundesweit geltende 9-Euro-Monatsticket im Nah- und Regionalverkehr startet an diesem Montag der breite Verkauf. Einzelne Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen wie die Kölner Verkehrs-Betriebe wiesen daraufhin, dass das Ticket noch nicht an Automaten zu bekommen sein wird sondern zunächst über die eigene App sowie in Kundencentern und Verkaufsstellen angeboten werde. Auch die Nahverkehrsverbünde hatten darauf verwiesen, dass die Automaten auf die Ausgabe der Tickets eingestellt werden müssten. Die Deutsche Bahn will ebenfalls an diesem Montag den Verkauf starten.