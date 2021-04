Entscheidung des Aachener Verwaltungsgerichts : Wiesencamp im Hambacher Forst muss geräumt werden

Aachen/Hambach Niederlage für die Protestbewegung im Hambacher Forst: Die Räumungsverfügung des Kreises Düren gegen das Wiesencamp ist rechtmäßig. Das entschied das Verwaltungsgericht Aachen am Freitag.

Bereits am 7. November 2018 beauftragte der Kreis Düren den Grundstückseigentümer Kurt Claßen im Hambacher Forst mit der Entfernung aller baulichen Anlagen. Die Rechtmäßigkeit wurde am Freitag durch die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Aachen bestätigt (AZ: 5 K 3922/18) .

Eine entsprechende Verfügung aus dem Jahr 2013 wurde bereits vom Verwaltungsgericht Aachen, dem Oberverwaltungsgericht in Münster und dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig für rechtmäßig erklärt. Hiergegen ist der Kläger erfolglos vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.

Das Gericht machte am Freitag klar, dass das Camp der Anti- Braunkohle -Aktivisten kein sogenanntes „privilegiertes Bauvorhaben sei, welches wegen der besonderen Anforderungen an die Umgebung oder seiner nachteiligen Wirkung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll”, heißt es in der Mitteilung des Verwaltungsgerichts.

Der Kläger hatte sich hingegen auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen. Dies wurde vom Aachener Verwaltungsgericht wie schon in einem Eilverfahren am 21. August 2019 als nicht gegeben betrachtet, da es im Umfeld des Tagebau Hambach immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen kam. Die Polizei teilte diesen Monat mit, dass insgesamt 365 Strafanzeigen verzeichnet wurden. „Vor diesem Hintergrund könne nicht mehr von einem friedlichen Charakter gesprochen werden”, so dass Verwaltungsgericht Aachen in einer Pressemitteilung. Gegen das Urteil kann der Kläger Berufung beim Oberverwaltungsgericht Münster einlegen. Bis zur Rechtskraft darf das Protestcamp nach Angaben eines Gerichtssprechers voraussichtlich zunächst stehenbleiben.