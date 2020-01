Historischer Vergleich : Wie der Braunkohle-Abbau die Region verändert

Interaktiv Aachen Die Region um Aachen ist durch den Braunkohle-Abbau im Rheinischen Revier nachhaltig verändert worden. Diese Entwicklung wird besonders auf Satellitenbildern von vor 35 Jahren deutlich, die die Tagebaue Hambach, Inden und Garzweiler zeigen.

Das Ende der Braunkohle in Deutschland und NRW ist besiegelt. Bis spätestens 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen und die Förderung von Braunkohle eingestellt werden. Die Flächen der Tagebauen sollen dann rekultiviert werden, so wie es auf der Sophienhöhe am Tagebau Hambach bereits geschehen ist.