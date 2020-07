Polizei berichtet : Vermummte werfen im Hambacher Forst Steine auf Beamte

Kerpen Im Hambacher Forst haben Vermummte nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen faustgroße Steine in Richtung mehrerer Beamter geworfen.

Die Steine hätten die Polizisten nur knapp verfehlt, hieß es in einer Mitteilung. Die Beamten waren demnach in dem besetzten Waldstück am Tagebau Hambach unterwegs, um „Präsenz“ zu zeigen und auf Streife zu gehen.