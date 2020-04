Am Hambacher Forst : Unbekannte deponieren Brandsatz in Stromkasten von RWE

Der Tatort befindet sich bei Alt Morschenich am Rande des Hambacher Forsts (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Aachen/Manheim Unbekannte haben am Dienstag einen Brandsatz in einem Stromverteilerkasten bei Alt Manheim am Rande des Hambacher Forsts platziert. RWE-Mitarbeiter bemerkten den aufgebrochenen Kasten und verständigten die Polizei.

Wie die Aachener Polizei berichtet, riefen die Mitarbeiter gegen 11 Uhr die Beamten zum Einsatzort am Hambacher Forst. Unbekannte hatten den dort den Schutzzaun überwunden, den Stromkasten aufgebrochen und in diesen mehrere Flaschen mit wohl brennbaren Flüssigkeiten sowie unbenutzte Grillanzünder deponiert.

Die Ermittlungskommission Hambach ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung.

