Kostenpflichtiger Inhalt: Tagebau Garzweiler : Kohlegegner protestieren gegen Baumfällungen

Protest am Tagebau: Die Polizei setzt Kohlegegner bei Lützerath fest. Dort demonstrieren sie gegen die Fällung von Bäumen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz-Lützerath Anwohner und Klimaaktivisten haben am Dienstag am Rande des Tagebaus Garzweiler gegen Baumfällungen von RWE protestiert. Die Polizei nahm die Kohlegegner zunächst in Gewahrsam, setzte sie aber später wieder auf freien Fuß.