Gegen den Klimawandel : Beethovens 6. am Tagebau Garzweiler

Das denkmalgeschützte Anwesen, aus dem heraus die Musiker spielen, soll mit dem ganzen Dorf Keyenberg für den Braunkohletagebau Garzweiler verschwinden. Foto: dpa/Caroline Seidel

Erkelenz Musiker auf der ganzen Welt spielen am Montag Beethovens 6. Symphonie gegen Klimawandel und Umweltzerstörung. An wenigen anderen Orten wird die Aktion ihre Symbolkraft wohl so entfalten, wie am Tagebau Garzweiler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der Schönheit der Musik gegen Umweltzerstörung und Klimawandel: Zum Weltumwelttag der Vereinten Nationen am 5. Juni haben rund 50 Berufsmusiker am Tagebau Garzweiler ein ungewöhnliches Konzert geben: Sie spielten Beethovens 6. Symphonie, die so genannte „Pastorale“, und beteiligen sich damit an einem weltweiten Projekt gegen den Klimawandel zum 250. Geburtstag des Komponisten. Die Musik gilt als Liebesbeweis des Komponisten für die Natur und als Aufruf, sie zu bewahren und schützen.

Die Musiker - unter anderem aus Konzerthäusern in Bonn, Köln, Düsseldorf, Krefeld und Aachen - beteiligten sich auf Privatinitiative eines Bonner Symphonikers an dem weltweiten Projekt gegen Klimawandel zum 250. Geburtstag des Komponisten, wie Norbert Winzen in Keyenberg sagte. Das Konzert fand auf einem von der Abbaggerung bedrohten Bauernhof der Familie statt. Die Musiker spielten aus dem Wohnhaus und dem Stall heraus, vom Heuboden herab und unter alten Bäumen. Die Zuschauer hatten ein besonderes Konzerterlebnis, indem sie an den Musikern vorbei wandelten und sie die Instrumente mal lauter und wieder leiser hörten.

Ludwig van Beethoven liebte die Natur. Seine 6. Symphonie gilt als Ausdruck dafür. Die Initiative kam den Angaben nach von einem Musiker des Symphonieorchesters Bonn.

Das rund 160 Jahre alte denkmalgeschützte Anwesen soll mit dem ganzen Dorf Keyenberg für den Braunkohletagebau Garzweiler verschwinden. Rund um den Tagebau Garzweiler kämpfen Anwohner um den Erhalt ihrer fünf bedrohten Dörfern. Laut einer Studie für die Umweltschutzorganisation Greenpeace müssten keine weiteren Dörfer dem Tagebau weichen, wenn aus den Tagebauen Hambach und Garzweiler nur noch so viel Braunkohle verstromt würde, dass die deutschen Klimaschutzziele eingehalten werden.

(dpa)