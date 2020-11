Aktivist besetzt Baum : Protest gegen Rodungen am Braunkohletagebau Garzweiler II

Garzweiler Mit starkem Aufgebot hat die Polizei am Dienstag eine weitere Protestaktion des Bündnisses „Alle Dörfer bleiben“ am Braunkohletagebau Garzweiler II begleitet.

Nach Angaben der Polizei und der Initiative besetzte ein Aktivist auf dem Gelände in der Nähe von Lützerath seit den frühen Morgenstunden einen Baum, um eine Rodung zu verhindern. Insgesamt hätten etwa 20 Aktivisten an der Protestaktion teilgenommen, die aber schon am Vormittag aufgelöst worden sei, berichtete die Polizeisprecherin. Auch der Aktivist sei am Vormittag wieder vom Baum herabgestiegen, sagte ein RWE-Sprecher.