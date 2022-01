Tagebau Garzweiler : Fridays for Future planen Aktionstag in Lützerath

Fridays for Future planen Aktionstag in Lützerath

Verschiedene Initiativen rufen am Samstag zum dezentralen Aktionstag auf. Er kann vor Ort in Lützerath und auch online verfolgt werden. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz-Lützerath Dezentraler Aktionstag statt Demo: Aufgrund der Corona-Situation haben Fridays for Future ihr Programm für Samstag umgestellt. Weitere Initiativen sind beteiligt.

Mit einem bundesweiten hybriden Aktionstag will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) sich am Samstag für den Erhalt des Tagebaudorfs Lützerath einsetzen. Start ist um 14 Uhr. Gemeinsam mit den Initiativen „Alle Dörfer bleiben“ und „Lützerath lebt“ ist in Lützerath ein Bühnenprogramm geplant. Unter anderem soll die Aktivistin Luisa Neubauer eine Rede halten. Die Veranstalter erwarten nach Angaben eines Sprechers etwa 300 Zuschauer.