Anwohner bereiten Klage vor : Kohleausstieg, aber kein Friede im Revier

Erkelenz Die Braunkohlebagger sind in Keyenberg schon zu hören. Die Umsiedlung am Tagebau Garzweiler läuft auf vollen Touren. Trotzdem sind Bürger weiter im Widerstand – mit einer alten Obstwiese.

Manchmal reichen Kleinigkeiten, um einen großen persönlichen Wandel anzustoßen. Wann genau Barbara Oberherr zu einer Kämpferin gegen die Kohle wurde, kann sie nicht mehr sagen. Von ihrem Platz auf der Terrasse im Erkelenzer Ort Keyenberg blickt sie auf ihren unglaublich großen Garten. Ganz hinten werden gerade die Schmelzkohlrabi auf ihrem Gemüseacker reif. Sie fand es ungerecht, dass sie so viel Land am Umsiedlungsort nicht bekommen konnte, wie sie erzählt. Das war wohl der Anfang.

Aus der unpolitischen Hausfrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern ist eine politisch motivierte Kämpferin geworden: gegen die aus ihrer Sicht sozialen Ungerechtigkeiten der Umsiedlung und fürs Klima. Sie liest Studien, geht in Vorträge und argumentiert, dass der drohende Abriss von fünf Erkelenzer Dörfern nicht notwendig sei und um des Klimaschutzes willen auch nicht sein dürfe. Für ihre Überzeugung will sie auch vors Gericht ziehen.

Bald könnte aber Schluss sein mit reiner Symbolik. Neun Widerständler – darunter Oberherr – haben sich zur Solidargemeinschaft Menschenrecht vor Bergrecht zusammengeschlossen. Ihnen gehört die Obstwiese am Keyenberger Ortsrand. Auf dem Weg in die Dörfer führt für die Bagger kein Weg an dieser Wiese vorbei. Aber die Gemeinschaft will auf keinen Fall an RWE verkaufen und im Fall der Enteignung dagegen klagen. Gleichzeitig bereitet ihr Anwalt Dirk Teßmer eine Verfassungsbeschwerde gegen das Kohleausstiegsgesetz in Karlsruhe vor.