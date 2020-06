Aktion im Tagebau Garzweiler : Aktivisten aus Gewahrsam entlassen

Erkelenz Die Aktivisten, die Bagger auf dem Gelände des Tagebaus Garzweiler besetzt hatten, sind im Laufe der Nacht auf Samstag wieder aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen worden.

Das teilte die Polizei Aachen am frühen Morgen mit. Da keiner der Besetzer seinen Namen freiwillig preisgegeben hatte, waren sie am Freitag zwecks Identitätsfestellung nach Aachen gebracht worden.

Rund 70 Aktivisten waren in der Nacht auf Freitag in den Tagebau Garzweiler eingedrungen und auf fünf Bagger sowie einen sogenannten Absetzer geklettert. Der Betrieb hatte deshalb still gelegen. Am Freitagabend war die Aktion beendet. Teils seien sie schließlich freiwillig heruntergekommen, andere hätten von Beamten heruntergebracht oder abgeseilt werden müssen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagabend.