Keine Hinweise auf Radikalisierung : Straftaten von Klimaaktivisten in NRW stark gesunken

Verena Schäffer : Grünen-Fraktionsspitze sieht Vertrauensverlust in die Polizei Kurz vor der mit Spannung erwarteten Sitzung des Hauptausschusses des Landtags zum Fall des von der Polizei mit fünf Schüssen getöteten 16-Jährigen in Dortmund hat die neue Fraktionsführung der Grünen eine Debatte über Rassismus in der Polizei gefordert.