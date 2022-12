Bevorstehende Räumung : RWE-Chef appelliert an Lützerather Klimaaktivisten zum Gewaltverzicht

Die Aktivisten in Lützerath kündigten erst in dieser Woche ein „Aktionstraining“ in dem besetzten Ort an – um Methoden gegen die bevorstehende Räumung zu schulen. Foto: dpa/David Young

Essen Der Chef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, hat an die Klimaaktivisten im Braunkohledorf Lützerath appelliert, bei der für Anfang 2023 erwarteten Räumung auf gewaltsamen Widerstand zu verzichten.

Lützerath in der Nähe von Erkelenz soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. In den Häusern, deren einstige Bewohner weggezogen sind, leben allerdings Aktivisten, die um den Ort kämpfen wollen. Für das Abbaggern und Verbrennen der Kohle sehen sie keine Notwendigkeit. Grundstücke und Häuser gehören dem Energiekonzern RWE . Mit einer Räumung von Lützerath wird im Januar gerechnet.

Konflikt am Tagebau Garzweiler : Wann die Polizei Lützerath auf die Räumung vorbereitet Polizeipräsident Dirk Weinspach hat angekündigt, schon vor der eigentlich Räumung im Umfeld von Lützerath mit vorbereitenden Arbeiten zu beginnen. Und er richtet einen Appell an die Aktivisten.

Die Aktivisten in Lützerath kündigten erst in dieser Woche ein „Aktionstraining“ in dem besetzten Ort an – um Methoden gegen die bevorstehende Räumung zu schulen. „Wir üben, wie wir die Räumung und den Abriss von Lützerath mit verschiedenen Methoden blockieren können“, hieß es in der Ankündigung.