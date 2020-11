Mehrere Aktionen in Lützerath : Protest von Braunkohlegegnern beschäftigt Polizei

Aachen/Lützerath Verschiedene Protestaktionen haben im Verlauf der Woche am Tagebau Garzweiler stattgefunden. Es wurden Demonstrationen abgehalten, Straßen gesperrt und Bagger blockiert. Die Polizei sah sich gezwungen, gegen die Aktivisten vorzugehen.

Am Mittwochmorgen hatten sich im Bereich der ehemaligen L277 eine Gruppe von 20 bis 30 Personen eingefunden, um zu protestieren. Zeitweise versuchten einige der Demonstranten mit ihrer Anwesenheit den laufenden Baggerbetrieb zu stören. Während sich ein Großteil der Menschen friedlich verhielt, lief eine Frau in den abgesperrten Sicherheitsbereich eines dort arbeitenden Baggers.

Am Folgetag kam es in der Ortschaft Lützerath zu einer weiteren Aktion. Drei Personen hatten über eine Straße und Wege Seilkonstruktionen gespannt und hielten sich in diesen auf. Eine war so installiert, dass es zu Behinderungen des Verkehrs kam. Nach mehrmaliger Ansprache durch die Beamten verließ die betreffende Person freiwillig ihr Bauwerk. Da keine weiteren Behinderungen oder gar Gefahren bestanden blieben die anderen Aktivisten vor Ort unbehelligt.