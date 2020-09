Coronaverstöße auf der Hollandwiese : Polizeieinsatz im Aachener Klimacamp

Aachen Vor den Toren des Aachener Klimacamps auf der Hollandwiese wird derzeit ein Polizeieinsatz vorbereitet. Die Beamten seien nach Aussagen eines Sprechers hinzugerufen worden, um die Einheiten des Ordnungsamts zu unterstützen. Grund für den Einsatz ist fehlerhaftes Befolgen der Coronaschutzverordnung.

Die rund 500 angemeldeten Teilnehmer des Aachener Klimacamps, das von der Organisation Fridays for Future angemeldet wurde, haben nach Angaben des Ordnungsamts beim Ausfüllen der Corona-Nachverfolgungszettel geschummelt. So seien vielerorts Fantasienamen oder überhaupt keine Auskunft zur Infektionsverfolgung vermerkt gewesen.

Schon am Nachmittag habe die Stadt bei Kontrollen diverse Mängel festgestellt und den Veranstalter angewiesen nachzubessern. Die Campteilnehmer seien vor Ort in unterschiedlichsten Gruppen unterwegs gewesen, hätten sich nicht an vereinbarte Abstände gehalten und viele hätten auch auf das Tragen eines Mundschutzes verzichtet, berichtete ein Sprecher der Stadt Aachen der Deutschen Presse-Agentur.

Am Mittwoch hatte das Oberverwaltungsgericht des Landes NRW in Münster beschlossen, dass sich aufgrund der Pandemie alle Teilnhemer des Camps in Adresslisten eintragen müssen. Name, Adresse und Telefonnummer seien für die Behörden erforderlich gewesen – die Versammlungsfreiheit sähe das OVG durch diese Auflagen nicht unverhältnismäßig eingeschränkt.