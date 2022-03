Tagebau Garzweiler : Polizei setzt bei angekündigten Protesten auf Deeskalation

Erkelenz/Aachen Initiativen und Klimaschützer wollen in den nächsten Wochen gegen die Inanspruchnahme Lützeraths für den Braunkohletagebau Garzweiler protestieren. Vorsorglich hat die Polizei Aachen auf ihr Konzept der Deeskalation hingewiesen.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte am Montag entschieden, dass die Tagebaubetreiberin RWE Power AG ein Grundstück in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler zur Gewinnung von Braunkohle abbaggern und dafür Vorbereitungsmaßnahmen treffen darf.