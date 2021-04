Tagebau Garzweiler : Polizei nimmt fünf Aktivisten in Gewahrsam

Polizei nimmt fünf Aktivisten in Gewahrsam

Aktivisten sind am Mittwochmorgen in den Tagebau Garzweiler eingedrungen. Foto: dpa/Oliver Berg

Grevenbroich Nachdem Personen unerlaubt in den Tagebau Garzweiler bei Grevenbroich eingedrungen sind, hat die Polizei sie wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand in Gewahrsam genommen

Am Mittwochmorgen war zunächst die örtlich zuständige Polizei Rhein-Kreis-Neuss informiert worden, dass fünf Personen – drei Männer und zwei Frauen – bei Grevenbroich in den Tagebau Garzweiler eingedrungen sind. Vier der Aktivisten hatten zwei Förderbänder besetzt; jeweils zwei waren mit sogenannten Lock-on-Vorrichtungen an ihren Armen aneinander fixiert.