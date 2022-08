Neue Grünenfraktionsspitze : „Politische Klarheit“ für Lützerath angestrebt

Düsseldorf Die neue Grünen-Fraktionsspitze hat den Energiekonzern RWE davor gewarnt, in den Braunkohle-Abbaugebieten wie Lützerath Fakten zu schaffen.

In der Frage des vom Abbau bedrohten Dorfes Lützerath werde „zeitnah politische Klarheit“ noch vor der im Oktober beginnenden Rodungssaison angestrebt, sagte die neue Fraktionsvorsitzende Wibke Brems am Montag in Düsseldorf.

Die Erwartung an RWE sei, dass in dieser Zeit „keine Fakten geschaffen“ werden. „Das, was wir in den letzten Jahren immer wieder beobachtet haben, darf so nicht wieder passieren“, sagte Brems. Die Grünen-Fraktion im Landtag hatte sich in der vergangenen Woche mit Verena Schäffer und Wibke Brems eine Doppelspitze gewählt, die sich am Montag vorstellte.