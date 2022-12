Polizei im Braunkohledorf : Noch keine Räumung in Lützerath

Lützerath-Räumung : Die Stadt Erkelenz sieht sich „nicht zuständig“ Wer setzt die Polizei in Gang, um Lützerath zu räumen? Die Stadt Erkelenz will sich raushalten und den schwarzen Peter gar nicht erst aufnehmen. Aber wer dann? Im Polizeipräsidium läuft die Logistik derweil an.