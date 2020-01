Nach Einigung von Bund, Ländern und Energiekonzernen : Neue Brennpunkte im Ringen um den Tagebau

Die fünf Restdörfer am Tagebau Garzweiler und das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 könnten sich nach Einschätzung des Umweltverband BUND zu neuen Brennpunkten der Klimabewegung in NRW entwickeln. Foto: dpa/Caroline Seidel

Hambach/Düsseldorf Befriedung sieht anders aus: Nach der Kohle-Einigung befürchtet der BUND neuen Stress für den Hambacher Forst und hält an einer Klage fest. Und die Klimabewegung könnte neue Brennpunkte ansteuern.

Nach der Kohle-Einigung von Bund, Ländern und Energiekonzernen lassen die Besetzer des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen offen, ob sie weiter dort bleiben. „Die Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen“, sagte ein Sprecher der Aktivisten am Samstag auf Anfrage. Nach ihrer Auffassung sei der Wald noch nicht gerettet. Außerdem gehe es bei ihrem Protest nicht nur um den Wald.

„Der Kampf im Hambacher Forst ist ein Symbol im Kampf gegen den Klimawandel, deswegen fordern wir den sofortigen Kohleausstieg“ hieß es in einer Mitteilung von Freitagabend. Der Energiekonzern RWE hatte den seit Jahren umkämpften Wald am Braunkohletagebau Hambach ursprünglich abbaggern wollen, Bestandteil der Kohle-Einigung ist nun aber sein Erhalt.

Armin Laschet wird am Donnerstag den NRW-Landtag im Rahmen einer Aktuellen Stunde über die Einigung von Bund und Ländern beim Kohleausstieg informieren. Das teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Nach den Plänen soll zum Beispiel das neu gebaute Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz gehen. Dafür werden ältere Kraftwerke mit höherem CO2-Ausstoß abgeschaltet. Umweltschützer kündigten daraufhin Proteste gegen das Projekt im Testbetrieb des Energiekonzerns Uniper an.