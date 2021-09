Bedrohte Dörfer : Massive Proteste am Tagebau Garzweiler erwartet

Bereits im Januar war es in Erkelenz-Lützerath zu Protesten von Braunkohlegegnern gekommen. Foto: ZVA/dpa

Erkelenz Ende Oktober soll erneut weltweit für das Klima demonstriert werden. In Erkelenz-Lützerath beginnen die Proteste bereits am Freitag. Was ist wann und wo geplant?