Drei Vorfälle an vier Tagen : Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigungen bei Hambach und Garzweiler

Drei Vorfälle an vier Tagen

Die Oberleitung der Hambachbahn wurde am Samstagabend beschädigt (Archivbild). Foto: dpa/David Young

Erkelenz/Merzenich Innerhalb von vier Tagen gibt es drei Vorfälle von Sachbeschädigung in der Nähe der Tagebaue. Unbekante stören eine Oberleitung und bewerfen Fahrzeuge.

Die Polizei in der Region hat in den vergangenen Tagen mehrere Meldungen über Sachbeschädigungen in der Nähe der Tagebaue Garzweiler und Hambach erhalten. Mehrere Fahrzeuge und eine Oberleitung wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.