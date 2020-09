Kostenpflichtiger Inhalt: Ende Gelände : Konfrontationen zwischen Kohlegegnern und Polizei

Demonstranten geraten mit Polizei aneinander

Erkelenz/Weisweiler/Lausward Die Blockaden im Rheinischen Braunkohlerevier haben am frühen Samstagmorgen begonnen. Aus der gesamten Region setzten sich Aktivistengruppen mit unterschiedlichen Zielen in Bewegung, weswegen die Lage am Morgen recht unübersichtlich war. An mehreren Orten kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.