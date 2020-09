Kostenpflichtiger Inhalt: Ende Gelände : Konfrontation zwischen Kohlegegnern und Polizei

Verschiedene Gruppen wollen vor allem am Samstag weiter gegen den Kohleabbau protestieren. Polizei und Veranstalter rechnen mit insgesamt mehreren Tausend Teilnehmern, und ist mit einem Großaufgebot an Kräften aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Foto: dpa/David Young

Erkelenz/Weisweiler/Lausward Die Blockaden im Rheinischen Braunkohlerevier haben am frühen Samstagmorgen begonnen. Aus der gesamten Region setzten sich Aktivistengruppen mit unterschiedlichen Zielen in Bewegung, weswegen die Lage am Morgen recht unübersichtlich war.