Streit um den Kohleausstieg : IG-Bergbau warnt vor Militanz

Düsseldorf „Hambi ist aus, jetzt gehen wir nach Datteln“ - die IG Bergbau und Ministerpräsident Laschet warnen vor Irrationalität von Klima-Aktivisten und gesellschaftlichen Brüchen im Streit um den Kohle-Ausstieg.

Der Gewerkschaftschef der IG Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis (SPD), hat Umweltschützer ermahnt, ihre Kritik am Kohlekonsens von Bund und Ländern nicht zu überziehen. Ein „klein-karierter, buchhalterischer“ Vergleich des Kompromisses mit den Empfehlungen der Kohlekommission sei absurd, kritisierte er am Samstag beim Neujahrsempfang der NRW-CDU in Düsseldorf. „Das ist eine Einladung an militante Verbände, das, was sie tun, als legitim zu erachten“, mahnte er. Der Kohlekompromiss sei kein Bruch mit den Empfehlungen.