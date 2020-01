Laschet nach Kohle-Einigung : Der Hambacher Forst bleibt

Berlin/Düsseldorf Der Fahrplan für den Kohleausstieg steht. Für NRW bedeutet das: Der Hambacher Forst bleibt, die Umsiedlungen am Tagebau Garzweiler gehen weiter.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte dem Sender WDR5, dass das Land wie angekündigt rund 15 Milliarden Euro an Strukturhilfen bekomme. „Das ist ein großer Anteil, aber wir leisten ja auch einen großen Beitrag.“ Darüber hinaus sei vereinbart worden, dass das Thema Wasserstoff beziehungsweise die Förderung der Erforschung dieser Technik in NRW eine besondere Rolle spielen soll. Dort und in weiteren „neuen Themenfeldern der klimaneutralen Industrie“ könnten Menschen dann arbeiten, die nun um ihren Job fürchten, sagte Pinkwart.

Neben dem Erhalt des Hambacher Forstes sieht die Einigung von Bund und Ländern zum Kohleaustieg auch vor, dass in Jülich ein neuer Helmholtz-Standort für nachhaltige und infrastrukturpolitische Wasserstoffwirtschaft errichtet werden soll. Dabei setzt man ein Verfahren, das von Professor Peter Wasserscheid vom Forschungszentrum Jülich mit entwickelt worden ist: das sogenannte Liquid Organic Hydrogem Carrier (LOHC)-System. Dabei lagert sich Wasserstoff an eine Trägerflüssigkeit an und kann bei Bedarf wieder freigesetzt werden. Die LOHC-Technologie ermöglicht eine effiziente und vor allem gefahrlose Speicherung von Wasserstoff und kann so beispielsweise als Kraftstoff in regionalen Verkehrsnetzen genutzt werden. Am künftigen Helmholtz-Stützpunkt in Jülich soll dieses Verfahren nun weiter erprobt und in die Praxis umgesetzt werden.