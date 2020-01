„Extinction Rebellion“ : Klimaschützer kleben sich im NRW-Landtag fest

Düsseldorf Ziviler Ungehorsam im Landtag von NRW: Klimaschützer kleben sich im Parlament fest. Die Polizei kann die Situation buchstäblich lösen.

Klimaschützer der Gruppe „Extinction Rebellion“ haben sich im nordrhein-westfälischen Landtag angeklebt. Ein Dutzend Demonstranten blockierte am Mittwoch eine Freitreppe im Parlamentsgebäude, in dem sie ihre Hände mit Sekundenkleber an die Scheiben unter dem Handlauf festklebten. Die Polizei war vor Ort und im Gespräch mit den Protestierenden. „Die Leute, die da kleben, haben Angst um ihre Zukunft, die machen das nicht aus Spaß“, sagte eine Sprecherin der Gruppe.