Hambacher Forst : Steine in Richtung RWE-Mitarbeiter

Steine in Richtung RWE-Mitarbeiter

Am Montag und Dienstag kam es auf Verkehrswegen und dem Gelände eines Kieswerks von RWE zu Sachbeschädigungen und Angriffen auf Mitarbeiter (Symbolbild), Foto: dpa/Henning Kaiser

Aachen/Hambach/Oberaußem Im Hambacher Forst haben Unbekannte am Montag RWE-Material beschädigt und Dienstag Mitarbeiter des Energiekonzerns angegriffen.

Am Montag wurden nach Polizeiangaben zunächst mehrere Sachbeschädigungen auf dem Gelände eines Kieswerkes am Hambacher Forst festgestellt. Dort hatten Unbekannte eine Baumaschine beschädigt und Parolen gegen RWE und Polizei an eine Halle geschmiert.