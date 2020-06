Dutzende Beamte im Einsatz : Polizei kontrolliert erneut im Hambacher Forst

Die Polizei hatte bereits vergangene Woche mehrere Aufbauten auf Wegen in dem Wald beseitigt. Foto: dpa/David Young

Kerpen Eine Woche nach einem größeren Polizeieinsatz im Hambacher Forst hat die Polizei am Dienstag erneut mit Kontrollen begonnen, ob Besetzer neue Barrikaden errichtet haben.

Es seien mehrere Dutzend Polizisten im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag: „Wenn wir feststellen, dass es neue Barrikaden gibt, werden die geräumt.“ Entsprechende Geräte seien bereits vor Ort und könnten in dem Wald am Tagebau Hambach sofort eingesetzt werden. Die Lage war den Angaben nach zunächst ruhig.